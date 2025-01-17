لا تترك هذه الأشياء في سيارتك أبدًا: حافظ على سلامتك وممتلكاتك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

قد تبدو سيارتك مكانًا مناسبًا لتخزين بعض الأشياء بشكل مؤقت، لكن ترك بعض الأغراض داخلها، خاصةً في الظروف الجوية القاسية، قد يُعرّضك لمخاطر أنت في غنى عنها. من تلف هذه الأغراض إلى تعريض سلامتك للخطر، هناك قائمة بأشياء يجب عليك تجنب تركها في سيارتك بأي ثمن. في هذا المقال، سنستعرض هذه الأشياء بالتفصيل ونشرح أسباب منع تركها داخل السيارة.

الأطفال والحيوانات الأليفة: هذا هو الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق. ترتفع درجة حرارة السيارة بشكل سريع جدًا في الشمس، حتى في الأيام المعتدلة، مما يُعرّض الأطفال والحيوانات لخطر الإصابة بضربة شمس قاتلة في دقائق معدودة. لا تترك أيًا منهما في السيارة بمفرده أبدًا، حتى لفترة قصيرة.

الأجهزة الإلكترونية (الهواتف، الأجهزة اللوحية، الحواسيب المحمولة): تُؤدي درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة إلى تلف الأجهزة الإلكترونية وتقليل عمر بطارياتها. كما أنها تُعتبر هدفًا جذابًا للصوص.

المواد القابلة للاشتعال (الولاعات، علب الرش، معقم اليدين الكحولي): تُصبح هذه المواد خطيرة جدًا في درجات الحرارة المرتفعة، حيث يُمكن أن تنفجر وتُسبب حريقًا داخل السيارة.

الأدوية ومستحضرات التجميل: تُؤثر الحرارة على التركيبة الكيميائية للأدوية ومستحضرات التجميل، مما يُقلل من فعاليتها أو يُحوّلها إلى مواد ضارة.

الطعام والمشروبات (خاصةً المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية): تُمكن أن تُلوّث الحرارة الطعام وتُنمّي البكتيريا فيه. أما المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية، فتُمكن أن تُطلق مواد كيميائية ضارة في الماء عند تعرضها للحرارة.

الأشياء الثمينة (المجوهرات، النقود، المستندات الهامة): تُعتبر هذه الأشياء هدفًا مغريًا للصوص، حتى لو كانت مخفية.

النظارات الشمسية: تُمكن أن تتلف العدسات والإطارات بسبب الحرارة الشديدة.

الملابس والمناشف المبللة: تُوفّر الرطوبة بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا، مما يُسبب روائح كريهة في السيارة.

السلامة: تُعرّض بعض الأشياء، مثل الأطفال والحيوانات والمواد القابلة للاشتعال، حياتك وحياة الآخرين للخطر.

تلف الممتلكات: تُمكن أن تتلف الحرارة أو البرودة أو السرقة ممتلكاتك الثمينة.

التكاليف المالية: يُمكن أن تُكلفك إصلاح الأضرار الناتجة عن ترك هذه الأشياء في السيارة الكثير من المال.