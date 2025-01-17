ميكيل أرتيتا: آرسنال الفريق الأفضل في الدوري!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 08:52 مساءً - أفاد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، بأن فريقه لم يحسم أي صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مشيراً إلى أن البحث عن الحلول مستمر لتحسين الفريق.

كلام أرتيتا جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام أستون فيلا، غداً السبت، في الدوري الإنكليزي.

وقال أرتيتا: “في الوقت الحالي ليس لدينا (تعاقدات)، لكن نحاول إيجاد حلول. سنرى ما يمكننا القيام به. نقيم الفريق بشكل مستمر”.

وعن إمكانية مشاركة ريكاردو كالافيوري أمام أستون فيلا: “هناك بعض القرارات التي سنتخذها مع الفريق الطبي، سواء كان سيشارك في تلك المباراة أو التالية”.

وبالنظر لتصريحاته السابقة بكون آرسنال الفريق الأفضل في الدوري في المواسم الأخيرة: “إذا نظرنا للإحصائيات، فهي تشير إلى كوننا الفريق الأفضل في الدوري، لكن الحقيقة أننا لم نتوج باللقب، ولا نزال بحاجة للتطور والتحسن”.

وأتم: “نحن نلعب من أجل الفوز، وهذا هو بالضبط ما نريد أن نكون عليه. علينا أن نجتهد لتقديم أفضل ما لدينا”.