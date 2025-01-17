دراسة جديدة تحسم الجدل حول تأثير الكافيين على الإبداع

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - يرتبط الكثيرون بين المشروبات التي تحتوي على الكافيين والإبداع، حيث يُعتبر مشروب القهوة جزءًا من نمط حياة العديد من المبدعين مثل مصممي الأزياء والفنانين.

ومع ذلك، توصلت دراسة حديثة إلى أن فنجان القهوة ليس له التأثير المعزز للإبداع كما يعتقد البعض.

الدراسة التي أجرتها داريا زابيلينا، الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة أركنساس، استكشفت العلاقة بين الكافيين والمهن الإبداعية في الثقافة الغربية.

أظهرت النتائج أن الكافيين لا يُحفز الإبداع على الإطلاق. حيث تم توزيع 80 متطوعًا بشكل عشوائي لتناول حبة كافيين بجرعة 200 ملغ (ما يعادل كوبًا قويًا من القهوة) أو دواء وهمي، ثم تم اختبارهم على قياسات التفكير التوافقي والتبايني، والذاكرة العاملة، والمزاج.

“التفكير التوافقي” يُعرَّف بأنه السعي لإيجاد حل محدد لمشكلة معينة، بينما يتطلب التفكير التبايني توليد أفكار متعددة لحل المشكلة. وقد أظهرت الدراسة عدم وجود تأثير واضح للكافيين على تحسين هذه القدرات الفكرية.

على الرغم من أن الكافيين معروف بزيادة اليقظة وتحسين التركيز والأداء الحركي، إلا أن تأثيره على الإبداع، وفقًا للخبراء، لا يبدو واضحًا.