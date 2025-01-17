حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – خزينة آلية).

تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار بالموادس المخدرة".. ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى بدون ترخيص .. عبارة عن (طبنجة - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين"لـهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.