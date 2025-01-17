وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر متابعة تنفيذ اتفاق غزة ومستجدات المشهد السوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 07:31 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع فى غزة والمستجدات بالمشهد السوري.

ثمن الوزيران الجهود الصادقة والمكثفة التى بذلتها الدولتان الشقيقتان على مدار 15 شهر الماضية والتنسيق الكامل بين البلدين والذى توج بالتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، بما يحقن دماء الشعب الفلسطينى ويسهم فى نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويطلق سراح الرهائن والأسرى، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران أهمية قيام أطراف الاتفاق بتنفيذ الاتفاق دون تأخير، كما تناولا بدء عمل آلية المتابعة المركزية فى القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع فى سوريا، حيث أكدا دعمهما الكامل للشعب السورى الشقيق، وتناولا التطورات الأخيرة فى سوريا حيث أطلع معالى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى الوزير عبد العاطى على ما دار خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، واتفق الوزيران على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضى السورية، وإدارة العملية السياسية بملكية سورية تضم كل مكونات المجتمع السورى ومكافحة الإرهاب.

كما تناول الوزيران أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث ناقشا سبل مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال ضخ استثمارات قطرية جديدة فى مصر على ضوء الفرص المتاحة الواعدة بها فى مختلف القطاعات.