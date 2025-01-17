نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. "عبد العاطي" ونظيره الإيطالي يناقشان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا من "أنطونيو تاياني" وزير خارجية إيطاليا حيث تناول الاتصال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غرة وتبادل الرهائن والأسرى.

وأبرز الوزير عبد العاطي، لنظيره الإيطالى ما بذلته مصر من جهود بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غرة وتبادل الرهائن والأسرى.

وأكد "عبد العاطي" على ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع خلال المرحلة المقبلة لإنهاء المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بمراحله المختلفة فى التواريخ المحددة لها، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة وتأهيل البنية التحتية لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

من جانبه، رحب الوزير الإيطالي، بهذا التطور الهام، مشيدًا بالدور المحوري والجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مما أسهم بشكل مباشر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.