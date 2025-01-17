شبكة "سكاي سبورت" تكشف قيمة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 03:33 مساءً - كشف فلوريان بليتنبيرج مراسل شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن قيمة انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي، بعد التوصل لاتفاق مع نادي آينتراخت فرانكفورت بشأن ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لمراسل "سكاي" سيدفع مانشستر سيتي مبلغ 75 مليون يورو كدفعة ثابتة بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمدفوعات مكافآت محتملة، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق النهائي حول شروط الدفع بين الناديين اليوم الجمعة .

وأشار بليتنبيرج إلى أن ماركوس كروشه، المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت، قد تفاوض بشكل قوي من أجل الحصول على 80 مليون يورو في بداية المفاوضات، ما يعكس براعته واحترافيته في إدارة الملف.

وأكد بليتنبيرج على أن مرموش لن يتواجد في قائمة فريقه لمباراة الليلة ضد بوروسيا دورتموند، ولا يوجد حالياً أي خطط لتوديعه في الملعب.

واستبعد النجم المصرى عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، من قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند، وذلك بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف مانشستر سيتى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة.

ويلتقى آينتراخت فرانكفورت الذي يخوض مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف بوروسيا دورتموند في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

مرموش وقع عقدًا لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي، ولذلك فإن المهاجم لن يلعب بعد الآن ضد بوروسيا دورتموند وكانت مباراة فرايبورج هى الأخيرة مع آينتراخت فرانكفورت.