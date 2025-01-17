نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن مشاركتها في "الحب كله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين قائمة تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن انضمامها لمسلسل "الحب كله" الذي يجري تصويره حاليًا استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

المسلسل من إخراج وتأليف تامر محسن بالمشاركة مع مها الوزير، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، دياب، ومي عز الدين، ويأتي في 15 حلقة فقط، مما يعكس توجه عدد من صنّاع الدراما نحو الأعمال القصيرة ذات الإيقاع السريع.

وقد أنهى فريق العمل أسبوعين من التصوير حتى الآن، وسط تكتم كبير على تفاصيل القصة، إلا أن بعض المصادر أكدت أنه يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويُتوقع أن يكون أحد الأعمال المميزة في الموسم الرمضاني المقبل.

في سياق متصل، انضمت الفنانة سما إبراهيم حديثًا إلى فريق المسلسل، حيث تجسد دور والدة آسر ياسين، وهي شخصية مؤثرة في تطور الأحداث.

من ناحية أخرى، تعيش سما إبراهيم حالة من النشاط الفني، حيث تُعرض لها حاليًا عدة أعمال، منها فيلم "البحث عن منفذ السيد رامبو" بطولة عصام عمر، ومسلسل "موضوع عائلي 3" بطولة ماجد الكدواني وإخراج أحمد الجندي.

وتفاعل جمهور مي عز الدين بقوة مع خبر عودتها إلى الدراما الرمضانية بعد غياب، معربين عن حماسهم لرؤية دورها الجديد في "الحب كله"، خاصة بعد نجاحاتها السابقة في تقديم الشخصيات الرومانسية والاجتماعية المعقدة.