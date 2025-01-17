طرح برومو فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد البرومو الأول للفيلم، تمهيدا لطرحه في السينمات خلال الفترة القادمة.

ترويج فيلم "نجوم الساحل"

روجت الشركة المنتجة لفيلم “نجوم الساحل”، ونشرت البرومو على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "الساحل هيولع".

تفاصيل برومو فيلم "نجوم الساحل"

وظهر ببرمو “نجوم الساحل” مجموعة شباب داخل منطقة شعبية، ويقررون السفر إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازتهم وعند وصول الشباب إلى الساحل الشمالي يصطدمون بعالم مختلف، ويحدث خلاف بينهم ومجموعة من شباب الساحل، فيخوضون صراعات اجتماعية فيما بينهم، كما يقررون إقامة حفل غنائي يشبه ما يقومون به هؤلاء، وهو ما يشير إلى أن الأحداث ستدور في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة فيلم "نجوم الساحل"

تدور احداث الفيلم في إطار كوميدي، بسبب منافسة بين الشباب في إقامة الحفلات في الساحل، واجتذاب كل من الفريقين أكبر عدد من الضيوف إلى الحفل الخاص به.

ابطال فيلم "نجوم الساحل"

ويضم فيلم «نجوم الساحل» مجموعة من الأبطال الشباب وهم مايان السيد، على صبحي، أحمد عبدالحميد، على السبح، أحمد داش، تميم حافظ، مالك عماد، وكذلك هو التجربة التمثيلية الأولى لمغني الراب فليكس، والعمل من إخراج رؤوف السيد.

اخر أعمال أحمد داش

وكان اخر اعمال الفنان أحمد داش، هو مسلسل مسار إجباري، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، بجانب الفنانين عصام عمر وصابرين، وبسمة، ونور محمود، ورشدي الشامي، ونور إيهاب وميار الغيطي، وياسمينا العبد، ومحسن منصور، ويظهر كضيف شرف محمود البزاوي، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وعدد من الوجوه الشابة، وإخراج نادين خان، وتأليف باهر دويدار، وأمين جمال.