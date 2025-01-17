طروب تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها مع منى الشاذلي: تصريحات نارية عن الغربة ومشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن الفنانة طروب، وذلك فور ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة ON، حيث أثارت تصريحاتها الجريئة والحنين إلى الماضي تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

لماذا غادرت طروب بيروت إلى مصر؟

خلال اللقاء، تحدثت طروب عن سبب مغادرتها بيروت عام 1978، مؤكدة أن الحرب الأهلية كانت دافعها الرئيسي للانتقال إلى القاهرة، حيث قالت:

"كنت أعيش وسط الصواريخ، والخوف أصبح رفيقي اليومي، لذلك قررت الرحيل.. جربت العيش في تركيا ولندن وسوريا والأردن، لكن لم أشعر بالراحة إلا في مصر."

رحلة الشهرة والاستقرار في القاهرة

رغم أصولها اللبنانية، أكدت طروب أن القاهرة كانت دائمًا بوابتها نحو الشهرة والنجاح، مشيرة إلى أنها تعتبر مصر وطنها الحقيقي، حيث قالت:

"بدايتي كانت هنا، وكل النجاحات التي حققتها كانت في مصر، ولذلك فضلت البقاء في البلد الذي منحني الشهرة والراحة."

هل ندمت على مشوارها الفني؟

وفي حديثها عن مشوارها الفني وعلاقتها بالوسط الفني، أكدت طروب أنها لا تشعر بالندم على أي قرار اتخذته، بل أنها راضية تمامًا عن حياتها، قائلة:

"لا أندم على شيء، كل تجربة مررت بها كانت درسًا.. عشت أيامًا جميلة وصعبة، لكنني ممتنة لكل لحظة."

تفاعل الجمهور مع ظهور طروب

فور إذاعة الحلقة، تصدرت طروب قائمة التريند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصراحتها وحنينها إلى الماضي، فيما تساءل البعض عن إمكانية عودتها إلى الساحة الفنية مجددًا.

يذكر أن الفنانة طروب اشتهرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بعدد من الأغاني الناجحة، وكانت من أبرز نجمات السينما الغنائية في الوطن العربي.