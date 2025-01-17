هالاند يوقع على عقد جديد مع مانشستر سيتي حتى 2034

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 11:52 صباحاً - أعلن مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عن ربط مهاجمه النرويجي، إيرلينج هالاند، بعقد طويل الأمد، يمتد حتى 2034.

وكان من المقرر، أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم النرويجي، صيف 2027.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإنه بموجب العقد الجديد، سيكون هالاند من بين الأعلى أجراً في العالم براتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، كما تم إلغاء وجود أي شروط جزائية.

جدير بالذكر، أن إيرلينج هالاند انضم لصفوف مانشستر سيتي، قادماً من بوروسيا دورتموند، في صيف 2022، مقابل 60 مليون يورو.