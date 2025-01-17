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كونتي يثير الشكوك حول نابولي بعد رحيل خفيتشا كفاراتسخيليا

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كونتي يثير الشكوك حول نابولي بعد رحيل خفيتشا كفاراتسخيليا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 07:54 مساءً - تحدث أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، عن وضعية فريقه خلال الموسم الحالي، ومدى قدرته على تحقيق الألقاب.

ويتواجد نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن وصيفه، إنتر ميلان، الذي لديه مباراة مؤجلة.

ويرى كونتي أن رغم النتائج الجيدة، إلا أن الفريق مختلف عن الفريق الذي حقق لقب الكالتشيو موسم 2022-2023، بعد أن خسر عدة لاعبين مؤثرين، آخرهم خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال كونتي: “لقد حصلنا على 47 نقطة من خلال العمل الرائع”.

وأضاف: “لكن إذا قمنا بالتحليل بشكل موضوعي، فإن هذا الفريق الآن بدون 3 لاعبين مقارنة بالموسم الماضي، أوسيمين، وكفارا، وزيلينسكي، و4 لاعبين إذا احتسبنا كيم مين جاي في موسم الاسكوديتو”.

وتابع: “يمكن للجميع أن يكون لديهم رأيهم ويقولون إننا أقوى أو أضعف، وأننا بحاجة إلى هذا أو ذاك. يقولون إن هناك عموداً فقرياً، لكن نابولي مختلف الآن”.

وأتم: “مع رحيل خفيشا، أصبح الفريق مختلفاً عن الفريق الفائز بالاسكوديتو”. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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