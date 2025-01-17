عاجل .. اتصال هاتفي بين قائد الإدارة السورية الجديدة ورئيس دولة الإمارات لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 10:57 مساءً - أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وخلال الاتصال، أكد الطرفان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد السيد أحمد الشرع بالدور البارز لدولة الإمارات في دعم القضايا الإنسانية والتنموية في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، جدد رئيس دولة الإمارات تأكيده على دعم بلاده لاستقرار سوريا وتنميتها، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين الجانبين.