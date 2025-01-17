الكشف عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أراوخو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل مدافع برشلونة، رونالد أراوخو، وإمكانية رحيله عن الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وهناك أنباء كثيرة كانت تتحدث عن انتقال أراوخو إلى يوفنتوس ولكن الساعات الأخيرة شهدت تغيراً في الموقف.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإن أراوخو على وشك توقيع عقد جديد مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسوف يُعقد اجتماع أخير لاستكمال التفاصيل النهائية قبل التوقيع.

وعاد أراوخو للمشاركة مؤخراً مع النادي الكتالوني بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها، الصيف الماضي، مع منتخب بلاده، الأوروجواي، في بطولة كوبا أمريكا.