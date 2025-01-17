القاهرة - محمد ابراهيم - فيلم "6 أيام" يحقق 384 ألف جنيه في أول أيام عرضه

حقق فيلم “6 أيام” إيرادات بلغت 384،716 جنيهًا في أول أيام عرضه بدور السينما. الفيلم من بطولة أحمد مالك الذي يجسد شخصية يوسف، وآية سماحة التي تقدم دور عالية، ويعد أحد الأعمال البارزة في موسم رأس السنة.

فيلم "6 أيام"

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"





والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال أحمد مالك:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.