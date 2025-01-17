الدوري البلجيكي (22): جينت يستقبل رويال شارلروا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا جينت ورويال شارلروا مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجدفريق جينت قبل هذه المباراة في المركز السادس بـ 31 نقطة، فيما يتواجد فريق رويال شارلروا في المركز العاشر بـ 27 نقطة.

ويتصدر فريق جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 45 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 44 نقطة، سانت جيلواز بـ 34 نقطة، رويال أنتويرب بـ 33 نقطة، وأندرلخت بـ 33 نقطة أيضاً.