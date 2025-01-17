أول تعليق من هالاند بعد تجديد عقده مع مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 11:52 صباحاً - علق النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على تجديد عقده مع الفريق الإنكليزي، حتى 2034.

ونشر هالاند مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “X”، يظهر خلاله وهو يجلس على الثلوج، وقال بنهاية الفيديو: “أنا باقٍ هنا”.

وفي حديثه عن عقده الجديد، قال هالاند: “أنا سعيد حقاً بتوقيع عقدي الجديد وأن أتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم”.

وأضاف: “مانشستر سيتي هو نادٍ خاص، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين وهو نوع البيئة التي تساعد في إخراج أفضل ما لدى الجميع”.

وتابع: “أود أيضاً أن أشكر بيب جوارديولا وطاقمه التدريبي وزملائي في الفريق وكل شخص في النادي لأنهم جميعاً ساعدوني كثيراً في العامين الماضيين، لقد جعلوا هذا مكاناً مميزاً للغاية والآن أنا في سيتي بغض النظر عما يحدث”.

وأتم: “أريد الاستمرار في التطور، والاستمرار في العمل لتحسين أدائي وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي لمحاولة مساعدتنا على تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل”.

جدير بالذكر، أن إيرلينج هالاند انضم لصفوف مانشستر سيتي، قادماً من بوروسيا دورتموند، في صيف 2022، مقابل 60 مليون يورو.