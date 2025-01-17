انت الأن تتابع خبر استعملي دلكة النشا مع الكركم بهذه الطريقة لتقليل نمو الشعر وتفتيح البشرة بشكل مثالي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يوجد ما هو أهم من الاعتناء بصحة البشرة والجلد لدى المرأة وهو الأمر الذي يظهر من خلال الحرص على استعمال العديد من الوصفات التجميلية التي لا غنى عنها والتي تحتوي على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل ولا تحتاج لجهد كبير من أجل استخدامها أو تحضيرها مثل ما سنوضح مع وصفة دلكة النشا مع الكركم والتي نحن على وشك أن نكشف عن الطريقة التي يتم من خلالها تحضيرها كما يلي .

مكونات عمل دلكة النشا للبشرة

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد أو الحليب

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير