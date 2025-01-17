انت الأن تتابع خبر مش هتبطل تاكلة كل يوم!!... ماذا يحدث للجسم بعد تناول اللب الابيض بشكل متكرر... مستحيل يخطر على بالك اللي بيحصل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد اللب الابيض واحدًا من انواع المسليات التي يتم الاعتماد عليها في حالة الرغبة في التسلية خلال مشاهدة التلفزيون، حيث ان المسليات تعتبر مفيدة بشكل كبير إلى الجسم، ومن الجدير بالذكر ان اللب الابيض يعتبر ضمن المسليات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا، ومن الجدير بالذكر ان بذور اللب الابيض تعتبر البذور الخاصة بالقرع العسلي، وهي التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والالياف الغذائية وهو الامر الذي يحسن من عملية الهضم بشكل كبير،

فوائد تناول اللب الابيض