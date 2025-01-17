انت الأن تتابع خبر مش هتبطل تاكلة كل يوم!!... ماذا يحدث للجسم بعد تناول اللب الابيض بشكل متكرر... مستحيل يخطر على بالك اللي بيحصل! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد اللب الابيض واحدًا من انواع المسليات التي يتم الاعتماد عليها في حالة الرغبة في التسلية خلال مشاهدة التلفزيون، حيث ان المسليات تعتبر مفيدة بشكل كبير إلى الجسم، ومن الجدير بالذكر ان اللب الابيض يعتبر ضمن المسليات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا، ومن الجدير بالذكر ان بذور اللب الابيض تعتبر البذور الخاصة بالقرع العسلي، وهي التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والالياف الغذائية وهو الامر الذي يحسن من عملية الهضم بشكل كبير،
فوائد تناول اللب الابيض
- يحتوي اللب الابيض من انواع المسليات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية للجسم، حيث قد قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية في جامعة القاهرة ان للب الابيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ليس هذا فقك بل انها تحتوي على الياف قابلة للذوبان وهو الامر الذي يحسن من عملية الهضم بشكل كبير.
- ليس هذا فقط بل انه يسهم في ضبط مستوى الاملاح في الجسم في حالة تناول كمية معتدلة منه، وفي حالة الاكثار من تناولة فإن هذا يمكن ان يتسبب في زيادة مستوى الاملاح في الجسم وهو الامر الذي يضر بالكلى بشكل كبير، حيث انه في حالة تناولة بشكل كبير فإن هذا يمكن ان يتسبب في الشعور بالجفاف الشديد في الفم، اضافةً إلى الزيادة من الشعور بالعطش وزيادة التوتر والارق وارتفاع ضغط الدم ايضًا.