كيف أعرف أن شخصاً ما مصاب بـ”الشيزوفرينيا”؟!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 11:52 صباحاً - فهم الشيزوفرينيا وأعراضها: نوافذ على العقل المعقد

الشيزوفرينيا هي واحدة من أكثر الاضطرابات العقلية تعقيدًا، وتتميز بمجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للفرد المصاب. التعرف على الشيزوفرينيا قد يكون تحديًا، خاصة وأن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر وتظهر بطرق مختلفة.

أعراض الشيزوفرينيا الشائعة

فيما يلي نظرة على بعض الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بالشيزوفرينيا، والتي يمكن أن تساعد في التعرف على ما إذا كان شخص ما يعاني من هذا الاضطراب:

**الأوهام**: اعتقادات غير واقعية وثابتة تتعارض مع الواقع، مثل الشعور بالمراقبة أو الاعتقاد بأن لديهم قوى خارقة.

**الهلاوس**: تتمثل غالبًا في سماع أصوات غير حقيقية أو رؤية أشياء غير موجودة في الواقع. تُعتبر الهلاوس السمعية الأكثر شيوعًا.

**اضطراب التفكير**: صعوبة في التركيز أو التفكير بوضوح، يمكن أن يؤدي إلى كلام غير منطقي وغير مترابط.

**انعدام التحفيز**: فقدان القدرة على الاهتمام بالنشاطات اليومية، مما يؤدي إلى تدهور الأداء الوظيفي والاجتماعي.

**الانسحاب الاجتماعي**: الانعزال عن الأصدقاء والعائلة وتفضيل العزلة الاجتماعية.

التشخيص والعلاج

تشخيص الشيزوفرينيا يتطلب تقييمًا دقيقًا من قبل متخصص في الصحة العقلية، حيث يجب مراعاة التاريخ الطبي والنفسي للمريض. تتضمن الخطة العلاجية عادة مزيجًا من الأدوية المضادة للذهان والعلاج النفسي المستمر الذي يساعد المريض على التعامل مع الأعراض والتحكم فيها.

التعايش مع الشيزوفرينيا

التعايش مع الشيزوفرينيا يتطلب دعماً مستمراً من الأسرة والمجتمع. يمكن أن يساعد توفير بيئة داعمة وتفهُّم من المحيطين في تحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين. من المهم أيضًا توعية المجتمع حول الشيزوفرينيا للتقليل من الوصمة المرتبطة بهذا الاضطراب.

ختامًا، يمكن أن تكون الشيزوفرينيا تحديًا كبيرًا، لكن الفهم والتشخيص المبكر يمكن أن يساعدا في إدارة الأعراض بشكل فعال وتحسين الحياة اليومية للأشخاص المصابين بهذا الاضطراب المعقد.