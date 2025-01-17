نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سيف علي خان يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدمة في بوليوود: سيف علي خان ينجو من محاولة اغتيال مروعة داخل منزله الفاخر!

تصدر اسم الممثل الهندي الشهير سيف علي خان تريند محركات البحث جوجل فور انتشار أخبار من محاولة اغتيال مروعة داخل منزله الفاخر في حي باندرا الراقي بمدينة مومباي، حيث تعرض لهجوم عنيف من قبل شخص مجهول تسلل إلى منزله فجر الخميس، وانهال عليه بطعنات قاتلة كادت تودي بحياته!

إصابات بالغة وجراحة معقدة لإنقاذ حياته

وبحسب الأطباء المشرفين على علاجه، فقد أصيب خان، البالغ من العمر 54 عامًا، بجروح خطيرة في العمود الفقري والرقبة واليد، حيث استقرت إحدى الطعنات في الحبل الشوكي، مما استدعى إجراء جراحة دقيقة استغرقت ساعات طويلة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي.

وقال الدكتور نيتن دانجي، أحد الأطباء المعالجين، للصحفيين:

"كانت إصابته بالغة الخطورة، وخاصة الطعنة التي اخترقت العمود الفقري. لحسن الحظ، نجحنا في إيقاف النزيف الداخلي، لكنه سيحتاج إلى فترة طويلة من العلاج الطبيعي لاستعادة قدرته على الحركة بشكل طبيعي."

اللص القاتل لا يزال طليقًا والشرطة تطارده

وأفادت تقارير الشرطة أن المهاجم تمكن من الهرب بعد تنفيذ جريمته، مما زاد الغموض حول دوافع الهجوم، حيث لم يتم سرقة أي مقتنيات ثمينة من المنزل، مما يثير الشكوك حول كونها محاولة سرقة فاشلة أم استهدافًا شخصيًا للنجم الشهير؟

وقال مسؤول أمني كبير:

"حددنا هوية المهاجم وبدأنا عملية ملاحقة واسعة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتسلل دخل عبر مخرج الحريق، ولكن حتى الآن لم تتضح دوافعه بشكل كامل."

عاملة المنزل تتعرض للهجوم أثناء محاولة الدفاع عن خان

ولم يكن خان الضحية الوحيدة في هذا الحادث العنيف، حيث تعرضت عاملة المنزل لإصابات بعد أن حاولت التصدي للمهاجم، وهي حاليًا تخضع للعلاج في المستشفى، وسط حالة من الصدمة بين سكان المنطقة.

غضب واسع في بوليوود ومطالب بتشديد الأمن

وفور انتشار الخبر، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب العارم، حيث طالب العديد من نجوم بوليوود ومشاهير السياسة في الهند بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الشخصيات العامة.

وقالت النجمة كارينا كابور، زوجة سيف علي خان، في تعليق مقتضب:

"ما حدث غير مقبول... أشكر الله أن سيف لا يزال على قيد الحياة، ولكن هذا مؤشر خطير على انعدام الأمن حتى في أكثر الأحياء حراسة."

هل كان سيف علي خان مستهدفًا؟

مع استمرار الشرطة في تحقيقاتها، تتزايد التكهنات حول ما إذا كان الهجوم محاولة اغتيال مدبرة أم مجرد حادثة سرقة تصاعدت إلى العنف؟ وهل كان المهاجم يعرف أن المنزل يعود لنجم بوليوودي كبير؟

حتى الآن، لا تزال الجماهير تترقب أي تفاصيل جديدة حول مصير المهاجم، في حين يخضع سيف علي خان لمتابعة طبية مكثفة وسط دعوات من محبيه بالشفاء العاجل.