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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد إسماعيل المدير الفني لنادي إنبي إن الفريق البترولي خلال الفترة الأخيرة يقدم أداء جيد في المباريات وينقصه فقط العمل بشكل أكبر على الجزئية الهجومية.

محمد إسماعيل: زياد كمال لاعبًا في صفوف الزمالك حتى الآن.. ولا يوجد عروض لثلاثي إنبي

وتابع محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أكيد لما بنبيع أي لاعب أو تعيره لازم بيكون له بديل وأثنين داخل النادي".

وأكمل: "نمتلك قطاع ناشئين قوي يدعم الفريق الأول ونُجهز اللاعبين لمنحهم الفرصة في الفريق الأول لتدعيمنا في المراكز التي نحتاجها".

واستطرد: "الاستغناء عن علي فوزي وأحمد يوسف بسبب وجود بديل قوي في النادي وعلي فوزي أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري المصري وأعطى الكثير لنادي إنبي".

وأردف: "لا يوجد عروض لشكشك أو كلوشا أو أحمد نادر حواش حتى الآن".

وأشار: "زياد كمال حتى الآن لاعبًا في صفوف نادي الزمالك ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الزمالك واللاعب لقطع إعارته وأعتقد إن ما يعطل ذلك هو العنصر المالي".

واختتم: "دعمنا صفوفنا بحسام غانم "إيفونا" من الجونة ونحاول دائمًا اختيار صفقاتنا بشكل جيد".

