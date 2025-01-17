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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي مودرن سبورت سيرحل عن صفوفه خمس لاعبين في يناير الحالي وسيضم الفريق أربع صفقات على الأقل لتدعيم صفوفه.

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عمرو السيسي ومحمود رزق مدافع الفريق يمتلكان عرضًا من سموحة واقتربوا من الرحيل، بينما رحل نادر هشام إلى صفوف السكة الحديد".

وأضاف:" نادي مودرن سبورت يرغب في بيع أو إعارة اللاعب سكالا هداف الدوري الزامبي السابق بالإضافة إلى فجيري شون".

واختتم:" مودرن سبورت تعاقد مع علي فوزي وأحمد يوسف من إنبي بالإضافة إلى محمد هلال نجم وسط البنك الأهلي ولاعب الشمس محمد زينهم جدو ومن الممكن أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة".