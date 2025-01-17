الطماطم المجففة: كنزٌ غذائيٌّ وفوائد صحية لا تُحصى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تُعتبر الطماطم المجففة إضافة رائعة إلى نظامنا الغذائي، فهي لا تُضفي نكهة مميزة للأطباق فحسب، بل تُعد أيضًا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. فما هي الفوائد الصحية التي تجعل من الطماطم المجففة خيارًا ممتازًا؟

تتميز الطماطم المجففة بتركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مقارنة بالطماطم الطازجة، وذلك نتيجة عملية التجفيف التي تُزيل الماء وتُركز العناصر الغذائية. فهي تحتوي على:

فيتامين C: يُعزز المناعة ويُساعد في التئام الجروح.

فيتامين A: يُحافظ على صحة البصر والجلد.

البوتاسيوم: يُنظم ضغط الدم ووظائف الأعصاب والعضلات.

الحديد: يُساعد في نقل الأكسجين في الدم ويقي من فقر الدم.

الألياف: تُحسن الهضم وتُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

مصدر غني بمضادات الأكسدة: تحتوي الطماطم المجففة على نسبة عالية من الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يُساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تعزيز صحة القلب: يُساعد البوتاسيوم والألياف والليكوبين الموجودة في الطماطم المجففة في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من السرطان: تُشير الدراسات إلى أن الليكوبين قد يُساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تُساعد الألياف الموجودة في الطماطم المجففة في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة العظام: تحتوي الطماطم المجففة على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

تُستخدم الطماطم المجففة في العديد من الأطباق، مثل:

إضافتها إلى السلطات والمعكرونة والبيتزا.

استخدامها في تحضير الصلصات والحساء.

تناولها كوجبة خفيفة.

يُمكن تجفيف الطماطم في الشمس أو باستخدام مجفف الطعام أو الفرن.

تُعتبر الطماطم المجففة إضافة قيّمة إلى النظام الغذائي، فهي غنية بالعناصر الغذائية الهامة ومضادات الأكسدة التي تُعزز الصحة العامة وتُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.