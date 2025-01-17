محمد الشناوي يعلن جاهزية الأهلى لمواجهة أورلاندو غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 04:31 مساءً - قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي غد السبت ستكون صعبة للغاية في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: «نستعد جيدا للمباراة، وجاهزون لها، ونعلم مدى صعوبتها أمام منافس قوي، وهدفنا هو الفوز والحصول على صدارة المجموعة ، وأضاف: «أورلاندو فريق قوي، وقد حقق انتصارات عديدة داخل وخارج ملعبه في دور المجموعات، وهو ما يعني أن المباراة ستحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز».

وأكمل: «ننتظر تتواجد الجماهير بكثافة وتقدم لنا الدعم وتمنحنا حماسا وأجواء مميزة، ونثق بشدة في هذا الأمر». وأضاف: «نحن كلاعبين نتدرب بقوة ونتحدث باستمرار، ونجدد دوافعنا من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وهدفنا دائما أن يستمر الأهلي في المرتبة الأولى ويحصد الألقاب ويسعد جماهيره».

على صعيد متصل ، يخوض الأهلي مرانه الختامي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في السادسة مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة ، وتحضر وسائل الإعلام الربع الساعة الأولى من المران وفقًا للقواعد المتبعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو في السادسة من مساء غداً السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وتأهل الأهلي وأورلاندو إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الخامسة على حساب استاد أبيجان وشباب بلوزداد ، ويدخل الأهلي مباراة أورلاندو مساء بعد غد باحثًا عن الفوز لتصدر قمة المجموعة الثالثة.