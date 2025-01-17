مانشستر يونايتد يرفض عرض نابولي لضم جارناتشو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مانشستر يونايتد رفض عرض نابولي لضم لاعبه الأرجنتيني، أليخاندرو جارناتشو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم نابولي عرضاً لضم جارناتشو لتعويض الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي ودع النادي الإيطالي تمهيداً لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” فإن عرض نابولي وصلت قيمته إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد رفض هذا العرض رغم حاجته لبيع بعض اللاعبين، والحصول على سيولة مالية، تساعده على التعاقد مع صفقات جديدة يحتاجها الفريق.

ويحظى جارناتشو باهتمام مكثف من عدة أندية أوروبية، في ظل بدايته الصعبة تحت قيادة المدرب روبن أموريم، في قلعة أولد ترافورد، علماً أنه يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى صيف 2028.