نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاح البحرية الهندي يحصل على غواصة وسفينتين حربيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الهندي حصل على غواصة وسفينتين حربيتين.

وجاء في منشور على الموقع: "يوم الأربعاء 15 يناير الجاري أقام سلاح البحرية الهندي احتفالية خصصت لتكليف 3 قطع بحرية لخدمة الجيش، إذ أدخلت إلى الخدمة فرقاطة من فئة P17A، ومدمرة من نوع P15B، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع kalvari".

وبحسب الموقع، حضر الاحتفالية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضم 3 قطع بحرية لخدمة الجيش الهندي في وقت واحد". وأشار إلى أن سلاح البحرية في بلاده حصل خلال السنوات العشر الماضية على 33 سفينة حربية، وسبع غواصات، ويتم العمل على تطوير 40 سفينة وآلية بحرية لصالح الجيش أيضا.



والمدمرة الجديدة التي تسلمها الجيش الهندي بدأ العمل على تصنيعها عام 2018، وأنزلت إلى المياه في مايو 2022، ويبلغ طولها 163م، وعرضها 17.4م، ومقدار إزاحتها للمياه 7300 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع 4000 ميل بحري في كل مهمة، وطاقمها يتكون من 300 شخص، وتتسلح هذه السفينة بصواريخ دفاع جوي متوسطة المدى، وصواريخ مجنحة مضادة للأهداف البرية والبحرية، ومنصات لإطلاق الطوربيدات، ومدافع من عيار 76 ملم.

أما الفرقاطة الجديدة فبدأ تصنيعها عام 2017، وأنزلت إلى المياه في سبتمبر 2019، ويبلغ طولها 149 م،ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6670 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية وقطع 5500 ميل بحري في كل مهمة، وطاقمها يتكون من 226 شخصا، وتتسلح السفينة بمدفع من عيار 76 ملم، ورشاشات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، ومنصات لإطلاق الطوربيدات والألغام البحرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة.

والغواصة الجديدة هي سادس غواصة من نوع kalvari يتم تصنيعها لصالح الجيش الهندي، ويبلغ طولها 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية