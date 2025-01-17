صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6%…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 05:11 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي الجاري 2024/2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024.

ورغم توقعات النمو المرتفعة، إلا أنها كانت أقل مما كان متوقعًا من صندوق النقد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر 2024 بنحو 0.5 نقطة مئوية.

وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أفاد صندوق النقد باستمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026.

في سياق متصل، من المتوقع أن تتعافى معدلات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي اليوم.

وتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الجاري إلى 3.6%، مقابل 2.4% مقدرة للعام الماضي 2024.

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ورجح الصندوق استمرار ارتفاع معدل النمو إلى 3.9% في العام المقبل 2026.

أشار صندوق النقد إلى أنه رغم التعافي المتوقع في اقتصادات المنطقة، إلا أنه كان بدرجة أقل من المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024.

يعكس هذا في الأساس خفض توقعات معدل النمو الخاصة باقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.3 نقطة مئوية في العام الجاري 2025، كما يرجع إلى تمديد تخفيضات إنتاج منظمة أوبك بلس من النفط.