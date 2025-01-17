نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: منتدى دافوس فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 11:11 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن منتدى دافوس يعد فرصة هامة لمصر للتواصل مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، في إطار تعزيز المناخ الاستثماري المصري.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين بيئة الاستثمار، وأن المنتدى سيتيح عقد لقاءات مع عشرات الشركات الدولية التي طلبت لقائنا لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن المنتدى سيكون منصة لتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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