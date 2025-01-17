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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدفوعات الواردات السلعية تمتص مكاسب نمو الصادرات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 07:13 مساءً - يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنحو 4.4 مليار دولار لتبلغ 17.7 مليار دولار، مقابل 13.3 مليار دولار.
وتركزت الزيادة في واردات القمح، فول الصويا، المحضرات الصيدلية، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية المنزلية.
على صعيد الصادرات، أشار المركزي إلى نمو حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لتسجل 7.9 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع صادرات الفواكه الطازجة أو المجففة، منتجات الألومنيوم، الخضروات الطازجة أو المطبوخة، بالإضافة إلى الأسلاك والكابلات.
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