نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع عجز الميزان البترولي إلى 4.2 مليار دولار في الربع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان البترولي بمقدار 2.9 مليار دولار ليصل إلى 4.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 5.4 مليار دولار، نتيجة تضاعف الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتبلغ 1.5 مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت الصادرات البترولية بمقدار 415.8 مليون دولار لتقتصر على 1.2 مليار دولار، نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام بنحو 526.6 مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار 24.4 مليون دولار.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت صادرات المنتجات البترولية ارتفاعًا بمقدار 135 مليون دولار نتيجة زيادة الكميات المصدرة وتحسن الأسعار.

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