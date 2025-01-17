مال وأعمال

عجز حساب المعاملات الجارية يتضاعف إلى 5.9 مليار دولار في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز حساب المعاملات الجارية يتضاعف إلى 5.9 مليار دولار في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل عجز في حساب المعاملات الجارية بلغ 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

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وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع في العجز إلى تفاقم العجز في الميزانين التجاريين البترولي وغير البترولي، فضلاً عن الانخفاض الكبير في إيرادات رسوم قناة السويس.

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ووفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 3.2 مليار دولار ليصل إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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أما في ما يخص الميزان التجاري البترولي، فقد شهد العجز ارتفاعاً قدره 2.9 مليار دولار ليصل إلى 4.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

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من جهة أخرى، سجلت إيرادات رسوم قناة السويس انخفاضاً حاداً بنسبة 61.2% لتصل إلى 931.2 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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