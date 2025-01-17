نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى 70.8 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 04:13 مساءً - العربية.نت_ كشفت وزارة الصناعة في الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، انخفاض صادرات السيارات بنسبة 0.1% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له بسبب تباطؤ الطلب العالمي، على الرغم من أن التراجع كان محدودا بسبب شعبية الأطرزة الهجينة.

ووصلت القيمة الإجمالية لشحنات السيارات إلى 70.8 مليار دولار أميركي في العام الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي البالغ 70.9 مليار دولار المسجل في عام 2023، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وبلغ إجمالي عدد السيارات التي تم شحنها 2,782,639 وحدة، بزيادة 0.6% عن 2023، وفق وكالة “يونهاب” للأنباء.

وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي، قالت الوزارة إن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الهجينة ارتفعت بنسبة 45.8% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 11.3 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 8.3% لتصل إلى 40 مليار دولار، و تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25.4% لتصل إلى 8 مليارات دولار.

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وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى السوق الآسيوية ارتفعت بنسبة 3.3% لتصل إلى 5.87 مليارات دولار.

وفي شهر ديسمبر وحده، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.3% إلى 6 مليارات دولار، بسبب تعطل الإنتاج الذي تسببت فيه كبرى شركات تصنيع قطع غيار السيارات، ومع ذلك، بلغ حجم الصادرات 251,847 وحدة، بزيادة 1.9% عن العام السابق.

وقالت الوزارة: “من المتوقع أن تستمر صناعة السيارات في مواجهة التحديات في عام 2025، بما في ذلك حالة عدم اليقين العالمية والركود العام في الاستهلاك المحلي”.

وأضافت الوزارة أنها تهدف إلى تنفيذ تدابير لتنشيط صناعة السيارات، بما في ذلك تعزيز مبيعات السيارات الصديقة للبيئة ودعم تطوير التقنيات المتطورة.