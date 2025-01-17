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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 12:15 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن تجربة المدارس الفنية التي تديرها الشركات الخاصة، مثل مدارس الشركة المصرية للاتصالات، حققت نجاحًا كبيرًا من حيث التأهيل المهني لطلابها.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الطلاب الذين يتخرجون من هذه المدارس يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة، ما يعزز فرصهم في سوق العمل أو في مواصلة تعليمهم الجامعي، حيث يتفوقون على أقرانهم.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توسيع هذه التجربة لتشمل جميع المدارس الفنية في مصر، والبالغ عددها 1600 مدرسة، حيث تم تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد خطة زمنية واضحة لتحويل هذه المدارس إلى إدارة القطاع الخاص والمجتمع الأعمال.
وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تحديد احتياجات سوق العمل وضمان جودة التعليم، ما يساهم في تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل في المجالات المتخصصة.
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