مال وأعمال

رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 1/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 2/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 3/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 4/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 5/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 6/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 7/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 8/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 9/10
  • رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 12:15 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن تجربة المدارس الفنية التي تديرها الشركات الخاصة، مثل مدارس الشركة المصرية للاتصالات، حققت نجاحًا كبيرًا من حيث التأهيل المهني لطلابها.

predco_adv_2021

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الطلاب الذين يتخرجون من هذه المدارس يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة، ما يعزز فرصهم في سوق العمل أو في مواصلة تعليمهم الجامعي، حيث يتفوقون على أقرانهم.

E-Bank
BonatMisr

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توسيع هذه التجربة لتشمل جميع المدارس الفنية في مصر، والبالغ عددها 1600 مدرسة، حيث تم تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد خطة زمنية واضحة لتحويل هذه المدارس إلى إدارة القطاع الخاص والمجتمع الأعمال.

بنك التعمير والاسكان
Editai
AYADY

وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تحديد احتياجات سوق العمل وضمان جودة التعليم، ما يساهم في تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل في المجالات المتخصصة.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new
المدارس الفنيةمجلس الوزراءمصطفى مدبوليوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: خطة لإسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا