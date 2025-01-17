رئيس الوزراء: إقرار شروط مبادرة الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 02:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إقرار مجلس الوزراء اليوم لكافة الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة الصناعة التي أُعلن عنها سابقًا من قبل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع أحمد كجوك وزير المالية.

وتتضمن المبادرة تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الشركات المصرية، حيث سيبدأ تفعيل المبادرة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع استفادة الشركات التي قدمت طلباتها من التمويل المخصص.