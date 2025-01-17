العالم اليوم - فيديو: طياران يوثقان عمليات إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 12:28 صباحاً - وثق مقطع فيديو مشاركة طيارين من إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بجهود إخماد النيران المستعرة في باليساديس.

ويظهر في الفيديو الطياران وهما يسقطان من مروحية المياه وموادا مثبطة للنيران على تلال في باليساديس.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين قولهم، إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، امتد حريق باليساديس على مساحة إضافية تبلغ 1000 فدان، مما أدى إلى تدمير المزيد من المنازل.

وبعد أسبوع من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس، بدأت فرق مكافحة الحريق أخيرا في إحراز تقدم، حيث تم احتواء حريق إيتون بالقرب من باسادينا، الذي أودى بحياة 17 شخصا من بين 25 حالة وفاة أكدتها السلطات المحلية حتى الآن، بنحو 50 بالمئة حتى الأربعاء.

ووفقا للتقديرات الأولية، فإن أكثر من 12 ألف مبنى لحقت بها أضرار أو أصبحت مدمرة في المنطقة.

ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا.

وأجبرت الحرائق ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح.