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أحمد جودة - القاهرة -

استهل منتخب إسبانيا مسيرته في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، بالفوز 31 / 22 على منتخب تشيلي، اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

إسبانيا تعبر تشيلي بسهولة في بطولة العالم لليد

وكان المنتخب الإسباني الطرف الأفضل في المباراة منذ بدايتها، حيث حسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 17 / 13، قبل أن يواصل فرض هيمنته المطلقة في الشوط الثاني، لينهي المباراة لصالحه بفارق 9 أهداف، ويحقق فوزه الأول في المجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى أيضا بين منتخبي السويد واليابان، سوف تقام في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

ويقام مونديال اليد في كل من كرواتيا والدنمارك والنرويج بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

أما المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة من الدور الأول، سوف تنتقل للمنافسة على كأس الرئيس وتحديد المراكز من 25 إلى 32.