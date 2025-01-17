أسلوب جديد” للأذان يثير الجدل في كردستان العراق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 03:56 مساءً - أثارت الطريقة الجديدة لأذان الصلوات في العراق جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى تطبيقه في جميع مساجد الإقليم.

تناقلت العديد من وسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية تصريحات جديدة لرئيس مؤذني إقليم كردستان، الحاج كاوه شاكر، الذي أوضح أن المشروع يتضمن منع الأذان بالمقامات التركية والإيرانية، والاكتفاء باستخدام المقام الكردي فقط.

كما أشار شاكر إلى أنه تم إنشاء مراكز تهدف إلى تدريب المؤذنين على إتقان المقامات الكردية ومخارج الحروف بما يتناسب مع أصواتهم ويعكس الواقع الكردي، وفقاً لما ذكره الموقع الإخباري لقناة “الحرة” الأمريكية.

وأوضح رئيس مؤذني إقليم كردستان أن أساتذة موسيقيين من معهد الجميلة يشرفون على هذه المراكز لتحسين أداء المؤذنين وتعليمهم المقامات الكردية. وقد تداول مدونون عراقيون ومن دول أخرى تصريحات شاكر، مما أدى إلى تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي بدأت رسمياً قبل حوالي عام وتستهدف جميع مساجد الإقليم.