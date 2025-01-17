نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد جولة مثيرة في القسم الثاني لأندية القاهره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصاد جولة مثيرة في القسم الثاني لأندية القاهره

شهدت منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة والجولة الخامسة عشر لمجموعتي القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب فوز فريق العبور بقيادة حسام عوض علي فريق جنوب سيناء بقيادة اشرف السيد بهدفين نظيفين.

سجل الهدفين ابراهيم عايش والصعيدي الهدف الثاني.

تعادل فريق بورفؤاد بقيادة محمد حليم مع فريق نجمة سيناء بقيادة حاتم حسن بهدف لمثله تقدم على جاد الله لنجمة سيناء وتعادل كريم حسن لبور فؤاد

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الشمس بقيادة طة شحاته مع النصر بقيادة شريف الخشاب

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة 6 اكتوبر بقيادة احمد الضظوي مع فريق الشرقية بقيادة خالد القماش

وتختتم الجولة غدا بلقاء

مستقبل سبورت مع المريخ

المجموعة الرابعة

فوز دياموند بقيادة محمد صلاح علي فريق النجوم بثلاثية مقابل هدف سجلها محمد عصام من ركلة جزاء واضاف احمد على الهدف الثاني وإدراك عمر مانو الهدف الثالث

تعادل فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن مع فريق تيم اف سي بهدف لمثله تقدم محمد زيدان لبنها وتعادل محمود صلاح لتيم إف سي

وحسم التعادل السلبى نتيجة 3 مباريات كالتالي

فريق مصر للتامين بقيادة عمرو عبده مع فريق إيسترن كومباني

وتعادل فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور مع فريق الشرطة بقيادة محمد عبيدو

وكذلك تعادل فريق الو ايجيبت بقيادة حسام اسامه مع فريق البلاستيك بقيادة احمد علي.

وحصل فريق الإنتاج الحربي على راحة هذا الاسبوع

المجموعة الخامسة

تعادل فريق ميجا سبورت بقيادة عادل صديق مع فريق بني عبيد بقيادة محمود نعيم سلبيًا

المجموعة السادسة

فوز فريق الزهور بمطروح بقيادة رمضان عرفة على فريق الجزيرة بمطروح بقيادة غانم عبد الله بهدفين مقابل هدف تقدم فريق الزهور بهدفين عن طريق عبد المحسن كروايه

وثابت حماد بينما إدراك خالد عبد السلام هدف الجزيره بمطروح.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- العبور 32 نقطة

2- النصر 25 نقطة

3- بور فؤاد 21 نقطة

4- المريخ 19 نقطة

5- مستقبل سبورت 19 نقطة

6- الشمس 17 نقطة

6-7كتوبر 14 نقطة

8- الشرقية 11 نقطة

9- نجمة سيناء 9 نقاط

10-جنوب سيناء 4 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الإنتاج الحربي 28 نقطة

2- ايسترن كومباني 23 نقطة

3- تيم إف سي 21 نقطة

4- جمهورية شبين 20 نقطة

5- النجوم 19 نقطة

6- دياموند 18 نقطة

7- إتحاد الشرطة 17 نقطة

8- مصر للتامين 16 نقطة

9- بنها 16 نقطة

10- الو ايجيبت 13 نقطة

11- البلاستيك 7 نقاط