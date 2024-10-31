انت الأن تتابع خبر "جوزك هيتجنن من ريحتك".. طريقة سحرية لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات رخيصة من مطبخك وأحسن من الجاهز.. ينافس أشهر البرندات في العالم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد رائحة العرق القوية مصدر إزعاج للكثيرين، خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ريمكن أن يؤدي تراكم العرق إلى مشاكل جلدية، مثل ظهور الحبوب أو الالتهابات فلذلك، نقدم لكم طريقة سهلة لصنع مزيل عرق طبيعي في المنزل، يساعد في التغلب على هذه المشكلة.

مكونات مزيل العرق

لتحضير مزيل العرق، ستحتاج إلى المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين: يعمل على ترطيب البشرة وتخفيف تهيج الجلد.

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة: تعمل على تقليل العرق وتقليل الرائحة بفضل خصائصها القابضة.

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال: تساعد في امتصاص الرطوبة والحفاظ على جفاف البشرة.

ملعقة من زيت الورد: تضيف رائحة عطرية مميزة وتساعد على تهدئة البشرة.

طريقة التحضير

اتبع الخطوات التالية لتحضير مزيل العرق:

خلط المكونات: