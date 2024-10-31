انت الأن تتابع خبر "جوزك هيتجنن من ريحتك".. طريقة سحرية لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات رخيصة من مطبخك وأحسن من الجاهز.. ينافس أشهر البرندات في العالم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد رائحة العرق القوية مصدر إزعاج للكثيرين، خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ريمكن أن يؤدي تراكم العرق إلى مشاكل جلدية، مثل ظهور الحبوب أو الالتهابات فلذلك، نقدم لكم طريقة سهلة لصنع مزيل عرق طبيعي في المنزل، يساعد في التغلب على هذه المشكلة.
مكونات مزيل العرق
لتحضير مزيل العرق، ستحتاج إلى المكونات التالية:
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين: يعمل على ترطيب البشرة وتخفيف تهيج الجلد.
- ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة: تعمل على تقليل العرق وتقليل الرائحة بفضل خصائصها القابضة.
- ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال: تساعد في امتصاص الرطوبة والحفاظ على جفاف البشرة.
- ملعقة من زيت الورد: تضيف رائحة عطرية مميزة وتساعد على تهدئة البشرة.
طريقة التحضير
اتبع الخطوات التالية لتحضير مزيل العرق:
خلط المكونات:
- احضري وعاءً مناسبًا وضعي فيه الفازلين والشبة المطحونة. اخلطيهما جيدًا حتى يتجانسا.
- إضافة بودرة الأطفال وزيت الورد:
- أضيفي بودرة الأطفال وزيت الورد إلى المزيج وقلبي حتى تتداخل جميع المكونات.
- تسخين الخليط:
- ضعي المزيج داخل طبق مقاوم للحرارة، ثم ضعي الطبق في حمام مائي (وعاء يحتوي على ماء مغلي). سخني المكونات حتى يذوب الفازلين تمامًا.
- تحريك المكونات:
- أثناء عملية التسخين، يمكنك تحريك المكونات بانتظام لضمان مزجها جيدًا.
- التخزين:
- بعد أن يذوب الفازلين، صبّي الخليط في عبوة فارغة مناسبة. ضعي العبوة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك المكونات.
- الاستخدام:
- بعد مرور الوقت المطلوب، أخرجي العبوة من الثلاجة. يمكنك الآن استخدام مزيل العرق الطبيعي بشكل منتظم للحصول على نتائج فعّالة.