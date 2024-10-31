لاوتارو مارتينيز: معايير الكرة الذهبية غير عادلة!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - علّق الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد إنتر ميلان، على حفل الكرة الذهبية، وحلوله في المركز السابع بين اللاعبين الذين ترشجوا للفوز بها، وقال في تصريحات: بالتأكيد من الممكن التحسن.. بصراحة، كنت أتوقع المزيد، لكني أعمل من أجل إنتر والأرجنتين… هذه الجوائز تكون غير عادلة في بعض الأحيان، لكني سعيد بالعمل الذي أقوم به.

وأضاف: أنا أستعيد لياقتي.. كما تعلمون، بدأت فترة ما قبل الموسم متأخراً، بعد موسم طويل.. لم أسترح، ولعبت كثيراً، لذا من الطبيعي أن أشعر بالتعب.