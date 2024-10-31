انت الأن تتابع خبر ثبتها الآن.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة وهي القناة المشهورة في كل دول الوطن العربي، حيث تعد قناة طيور الجنة قناة فضائية موجهة للأطفال، تأسست عام 2008 في الأردن على يد خالد مقداد، و تتميز القناة بتقديم محتوى ترفيهي و تعليمي مميز للأطفال، يجمع بين الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية القصيرة التي تهدف إلى، تعليم الأطفال القيم والأخلاق وتنمية مهاراتهم وتطوير قدرات التواصل لديهم، وقد خضع تردد القناة إلى التحديث على مر هذه السنوات الطويلة، حتى يتم توفير إرسال مستمر وبث جيد لكل الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة مخصصة للأطفال من عمر الثلاث أعوام حتى عمر الثلاث عشر عامًا، ومن ثم تعد قناة شاملة لأنها تغطي احتياجات فئات عمرية مختلفة، حيث ترضي قناة طيور الجنة كل أذواق الأطفال، عن طريق التنوع في المحتوى الذي يشمل كل ما يهم الأطفال ويسعدهم في هذه السنوات،

وقد وفرت القناة تردد على نايل سات كما يلي :

التردد: 11274 أو

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تبحث الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة

وهي القناة المشهورة في كل دول الوطن العربي، حيث تعد قناة طيور الجنة قناة فضائية موجهة للأطفال، تأسست عام 2008 في الأردن على يد خالد مقداد، و تتميز القناة بتقديم محتوى ترفيهي و تعليمي مميز للأطفال، يجمع بين الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية القصيرة التي تهدف إلى، تعليم الأطفال القيم والأخلاق وتنمية مهاراتهم وتطوير قدرات التواصل لديهم، وقد خضع تردد القناة إلى التحديث على مر هذه السنوات الطويلة، حتى يتم توفير إرسال مستمر وبث جيد لكل الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة مخصصة للأطفال من عمر الثلاث أعوام حتى عمر الثلاث عشر عامًا، ومن ثم تعد قناة شاملة لأنها تغطي احتياجات فئات عمرية مختلفة، حيث ترضي قناة طيور الجنة كل أذواق الأطفال، عن طريق التنوع في المحتوى الذي يشمل كل ما يهم الأطفال ويسعدهم في هذه السنوات،

وقد وفرت القناة تردد على نايل سات كما يلي :

التردد: 11274 أو

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أما عن تردد طيور الجنة وهي الأشهر في عالم قنوات الاطفال على عرب سات فيكون على النحو التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

مميزات قناة طيور الجنة