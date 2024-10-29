شكرا لاهتمامك لمعرفة “National Geographic” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 لمتابعة افضل الافلام الوثائقية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اصبح البحث متزايد من قبل الكثير من المتابعين والراغبين في تثقيف انفسهم عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، حيث تأتي قناة ناشيونال جيوغرافيك على رأس القنوات التثقيفية والتعليمية التي تعمل على عرض محتوى متنوع وممتع عبر شاشتها بأعلى جودة ممكنه، بالإضافة الي الأفلام الوثائقية التي تعرض لنا حياة الحيوان والفضاء والطبيعة والتكنولوجيا، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على كل ما يتعلق بـ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

اليكم الان تقرير مفصل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، حيث تعد قناة ناشيونال من بين افضل القنوات على شاشات التلفزيون، والتي نالت ملايين المشاهدات بالإضافة الي الجوايز التي حصلت عليها لكونها افضل قناة فضائية تعمل على تقديم كل ما يتعلق بالكون والفضاء والطبيعة، ويتم بث كل محتوياتها بأكثر من لغة حتى تستطيع كافة الدور وكافة الجنسيات الاستمتاع بها، ويتوفر ترددها على مختلف الاقمار الصناعية، ويأتي على النحو الاتي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات (HD)

يتمثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات على النحو الاتي:

التردد : 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 30000.

معامل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات (SD)

التردد : 12226

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصويب: 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

يتمثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات على النحو الاتي:

التردد : 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي ياه سات

يتمثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي ياه سات على النحو الاتي:

التردد : 11938.

القمر الصناعي: ياة سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: 5/6.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك باقة متنوعة من افضل البرامج، وتتأتي ابرز برامجها على النحو الاتي: