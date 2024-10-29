شكرا لاهتمامك لمعرفة “وسام في الهجوم و ربيعة في الدفاع”.. تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي المتوقع اليوم و القنوات الناقلة للمباراة مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يتساءل الكثير من محبي وعشاق المارد الأحمر عن تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي اليوم في كاس العالم للأندية لأبطال القارات، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفه تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي، وموعد المباراه والقنوات الناقلة، تابع قراءه السطور القادمة للاطلاع على كافه التفاصيل الخاصة بالمباراة.
تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي
من المتوقع ان بيداء المدير الفني للمارد الأحمر تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي اليوم علي النحو التالي:ـ
- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- في خط الدفاع: يحيى عطية الله- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق.
- في خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور.
- في خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلي- طاهر محمد طاهر.
تشكيله العين ضد الأهلي اليوم
من المتوقع ان يدخل كريسبو المدير الفني العين المباراة أمام الأهلي بالتشكيل التالي:ـ
- في حراسة المرمى: خالد عيسى.
- في خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – بندر الأحبابي.
- في خط الوسط: بارك يونج وو – عبد الكريم تراوري – كاكو – ماتياس بالاسيوس – محمد عباس.
- في خط الهجوم: سفيان رحيمي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين اليوم مجاناً
من المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والعين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وأعلنت القنوات التالية لنقلها لأحداث المباراة:ـ
تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر النايل سات:ـ
- التردد : 11411.
- معدل الترميز : 3000.
- الاستقطاب و: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
- جودة القناة: HD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر العرب سات :ـ
- التردد : 11804.
- معدل الترميز : 27500.
- الاستقطاب : أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
تردد mbc masr 2 hd عبر النايل سات:ـ
- التردد : 11823.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب : عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد mbc masr 2 hd عبر العرب سات:ـ
- التردد: 11919.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز : 27500.
تردد قناة اون تايم سبورت عبر النايل سات:ـ
- التردد :ـ 11861.
- معامل تصحيح الخطأ:ـ 5/6.
- معدل الترميز :ـ 27500.
- معدل الاستقطاب :ـ عمودي.
- جود القناة:ـ HD.
تردد قناة اون تايم سبورت عبر العرب سات:ـ
- التردد :ـ 12379.
- معدل الترميز:ـ 27500.
- الاستقطاب:ـ افقي.
- معامل تصحيح الخطأ:ـ ⅚.
- جودة القناة:ـ HD.