شكرا لاهتمامك لمعرفة “وسام في الهجوم و ربيعة في الدفاع”.. تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي المتوقع اليوم و القنوات الناقلة للمباراة مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل الكثير من محبي وعشاق المارد الأحمر عن تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي اليوم في كاس العالم للأندية لأبطال القارات، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفه تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي، وموعد المباراه والقنوات الناقلة، تابع قراءه السطور القادمة للاطلاع على كافه التفاصيل الخاصة بالمباراة.

تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي

من المتوقع ان بيداء المدير الفني للمارد الأحمر تشكيله الاهلي ضد العين الاماراتي اليوم علي النحو التالي:ـ

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. في خط الدفاع : يحيى عطية الله- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق.

: يحيى عطية الله- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق. في خط الوسط : مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور.

: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور. في خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلي- طاهر محمد طاهر.

تشكيله العين ضد الأهلي اليوم

من المتوقع ان يدخل كريسبو المدير الفني العين المباراة أمام الأهلي بالتشكيل التالي:ـ

في حراسة المرمى : خالد عيسى.

: خالد عيسى. في خط الدفاع : إريك يورجينس دي مينيزيس – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – بندر الأحبابي.

: إريك يورجينس دي مينيزيس – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – بندر الأحبابي. في خط الوسط : بارك يونج وو – عبد الكريم تراوري – كاكو – ماتياس بالاسيوس – محمد عباس.

: بارك يونج وو – عبد الكريم تراوري – كاكو – ماتياس بالاسيوس – محمد عباس. في خط الهجوم: سفيان رحيمي.