نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر عدد مميز من المباريات الهامة والمرتقبة في مشوار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لهذه النسخة 2024. ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة لهذه المباريات المرتقبة. مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك أسبانيا فيك X أتلتيكو مدريد – 10 مساء سان تيرسيو X إسبانيول – 10 مساء بياسان X قرطاجنة – 10 مساء جوفي اسبانيول سان فيسينتي X ريال سوسيداد – 10 مساء جيفورا X ريال بيتيس – 10 مساء أونتينيينا X لاس بالماس – 10 مساء مانيزيس X خيتافي – 10 مساء وتنقل مباريات كأس الملك الإسباني عبر مجموعة قنوات اس اس سي، الحاصلة على حقوق بث المباريات عبر شاشتها.