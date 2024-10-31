جمال موسيالا: هذا سبب اختلافي عن الموسم الماضي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - علّق جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ على أدائه اللافت خلال فوز فريقه على ماينز 4-0 في كأس ألمانيا، حيث سجل الهاتريك، وقال موسيالا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ: أحاول فقط بناء لياقتي البدنية وإيقاعي في كل مباراة، أحب حقاً الطريقة التي نلعب بها في الوقت الراهن، وإذا قمنا بالأمور بالصورة الصحيحة، سنفوز بالمباريات ونتخذ الخطوات التالية.

وأضاف: أحاول التواجد في مواقع يمكنني من خلالها التسجيل بشكل متكرر، هذا هو الفارق عن الموسم الماضي، كلما لعبنا المزيد من المباريات كلما عرفنا ما يتوجب علينا القيام به بصورة أفضل…. نريد اللعب بحدة عالية وتسجيل الأهداف، ندخل كل مباراة بنفس العقلية، والآن نركز على المواجهة التالية.