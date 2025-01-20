حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 08:27 مساءً - وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية مبادرة " سداد ديون المزارعين " لحزب مستقبل وطن لسداد ديون 6 آلاف مزارع على مستوى الجمهورية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم احتفالية مبادرة حزب مستقبل " سداد ديون المزارعين " لـ6 آلاف مزارع على مستوى الجمهورية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي اقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

حضر الاحتفالية كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد / علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعدد من نواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب وقيادات الحزب بالأمانة المركزية وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنظيمية والبرلمانية للحزب .

وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو لحصاد ومجهود الحزب الخدمي علي مدار عام ٢٠٢٤ ، وفيديو شكر من المزارعين المستفيدين من مبادرة حزب مستقبل وطن علي مستوي المحافظات وكذا إنجازات الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بحضور احتفالية اليوم التي سيستفيد منها ما يقرب من 6 آلاف مزارع على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المزارعين.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر لحزب مستقبل وطن علي إطلاق هذه المبادرة الكبيرة والتي تعكس معانى التضامن والتكاتف والتعاون بين أبناء وطننا العزيز و مؤسسات الدولة والحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتقديم صورة عظيمة لمصر الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما أشادت الدكتورة منال عوض ، بالدور الخدمي والمجتمعى الذى يقوم به حزب مستقبل وطن لخدمة جميع أبناء الوطن من مختلف الفئات وخاصة الأولى بالرعاية.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية ، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لتوجيهاته المستمرة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة له وأسرته ، وكذا تقديم كل سبل الدعم والرعاية لجميع أبناء المجتمع المصري من مختلف الفئات بالمحافظات.

وفي ختام كلمتها هنأت الدكتورة منال عوض جميع المزارعين المستفيدين من هذه المبادرة المهمة وأتمنى أن يبدأو بذل الجهد والعرق لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لمصرنا الغالية .

ومن جانبه رحب النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالسادة الوزراء ورؤساء الأحزاب البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني لحضورهم الكريم، كما وجه النائب أحمد عبدالجواد الشكر والتقدير أيضاً لمزارعي مصر، مثمنا جهودهم للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، كما أكد أن حزب مستقبل وطن يقف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية ومزارعيها في تقديم كافة سبل الدعم للحفاظ على ثروة مصر الزراعية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاحتفالية السادة الوزراء وقيادات حزب مستقبل وطن في صورة تذكارية مع عدد من المزارعين من مختلف المحافظات والذين استفادوا من المبادرة .