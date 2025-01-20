القبض على مخالف لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من القبض على شخص من الجنسية الإثيوبية كان يمارس ترويج مادة الحشيش المخدر وأقراصًا طبية خاضعة للتنظيم. وأوضحت الإدارة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة: (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، و(999) في بقية المناطق. كما يمكن التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995) أو البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.