أحمد سعد يمازح الجمهور بعد انتقاد إطلالته الأخيرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مازح الفنان أحمد سعد جمهوره عقب الانتقادات التي تعرض لها بسبب إطلالته الأخيرة في حفل “Joy Awards” في السعودية، حيث اتهمه البعض بتقليد الفنان عمرو دياب في إطلاق شاربيه وارتداء الحلق. وفي تصريح تلفزيوني له على هامش الحفل، قال سعد: “رحّبوا معايا بالشنب دا… شوية تغيير واخد دور جديد شوية في الحياة دور مافيا”.

وفي ذات الحفل، ظهر أحمد سعد مرتديًا عقدًا من الألماس، مما أعاد إلى الأذهان الحادثة الشهيرة عندما سُرق منه عقده في المطار أثناء عودته من إحدى رحلاته خارج مصر.

وفيما يتعلق بمسيرته الفنية، طرح أحمد سعد مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “حبيبنا”، الذي يتوفر على جميع منصات الموسيقى وعلى قناته الرسمية في “يوتيوب”. يتألف الألبوم من تسع أغنيات متنوعة من مختلف الألوان الموسيقية، ويضم أغنية “حبيبنا” التي تحمل نفس اسم الألبوم، من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. كما يحتوي الألبوم على أغنيات مثل “مفتقدني” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية “عايز سلامتك” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي أيضًا.