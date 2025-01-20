العالم اليوم - بالتزامن مع تنصيب ترامب.. "المكتب البيضاوي" يشهد تعديلات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:20 مساءً - بالتزامن مع حفل تنصيب دونالد ترامب، الإثنين، يشهد "المكتب البيضاوي" في البيت الأبيض مجموعة من التعديلات استعدادا لاستقبال الرئيس الأميركي الجديد.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية إن موظفي البيت الأبيض يقومون بإجراء العديد من التعديلات على المكتب البيضاوي.

وقال مصدر للشبكة الأميركية إن موظفي البيت الأبيض بصدد تسليم المكتب البيضاوي للإدارة الجديدة.

ومن بين التعديلات التي يتم إجراؤها على المكتب، استبدال السجادة الدائرية، التي كان يستخدمها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالسجادة التي استخدمها ترامب خلال ولايته الأولى، وهي سجادة بنمط أشعة الشمس صممتها نانسي ريغان لزوجها.

وأدى ترامب اليمين الدستورية، الإثنين، في حفل أقيم داخل مبنى الكابيتول الأميركي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية.

وحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.